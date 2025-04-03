В храме в центре Москвы зарезали мужчину

РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщили, что в храме Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, расположенного в центре Москвы, зарезали мужчину.

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Уточняется, что минувшей ночью в полицию позвонили из храма и сообщили об обнаружении тела. По предварительной информации, труп мужчины был обнаружен в подсобном помещении.

«Подозреваемый хотел скрыться с места происшествия, но был задержан. Полицейские выяснили, что между фигурантом и убитым произошел конфликт, в ходе которого мужчина зарезал обидчика», - отметил источник агентства.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело.