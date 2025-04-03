Появилось видео из эпицентра взрыва на судостроительном заводе в Карелии

Появились кадры пожара в цехе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На записи видно, что пламя разгорелось в углу помещения и стремительно распространялось. К высокому потолку цеха поднимались клубы черного дыма.

«Выходите! Выходите! Все на выход!» — кричат люди на видео.

Как сообщает ТАСС, в ГУ МЧС России по Республике Карелия подтвердили, в цехе взорвался газовый баллон.

«Действительно произошел взрыв газового баллона в самом начале тушения этого пожара», — заявил представитель ведомства.

Напомним, что пожар произошел 3 апреля. По информации МЧС, площадь, охваченная огнем, достигла 1,5 тысяч квадратных метров. Как рассказывал глава Карелии Артур Парфенчиков, пострадали три человека, погибших в результате инцидента нет.