В Сочи вынесли приговор отчиму, до смерти забившему ремнем маленькую падчерицу

Житель Сочи Игорь Савватеев, убивший свою семилетнюю падчерицу, приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима. Об этом пишет Kub Mash.

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Два года назад Савватеев жестоко избил семилетнюю девочку кожаным ремнем. У ребенка произошел разрыв мочевого пузыря, также малышка получила черепно-мозговую травму.

В больницу мать девочки сразу не обратилась. Спустя неделю девочка скончалась.

24 марта присяжные признали Савватеева виновным в убийстве.