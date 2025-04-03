Породистого пса высадили из электрички в Ленобласти

В Ленинградской области охранник электрички высадил породистого щенка, которого теперь разыскивают хозяева и волонтеры. Об этом сообщает Baza.

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Собака породы ивисская борзая по кличке Блюм 2 апреля выбежала со двора в Красном Бору и села в электричку, направлявшуюся в Санкт-Петербург. Один из пассажиров попытался вывести пса, но не успел. В вагоне животное заметил охранник, который высадил его на одной из ближайших станций, несмотря на наличие ошейника.

Поиски собаки продолжаются, однако, как отмечают волонтеры, их усложняют коммунальные службы, убирающие объявления о пропаже.

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Активисты уверены, что охранник не имел права так поступать. В РЖД уже существует регламент, согласно которому найденных животных необходимо передавать в спецприемник или на объекты железнодорожной инфраструктуры, а затем сообщать о находке, передает Telegram-канал.

Регламент появился после похожего инцидента: кот по кличке Твикс ехал с хозяином. В какой-то момент питомец выбрался из переноски и стал бродить по вагону. Проводница подумала, что кот проник в поезд с улицы, и выкинула его на улицу, когда была остановка.