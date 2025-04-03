Крупный пожар произошел на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске. Об этом со сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, загорелся четвертый цех предприятия — там находятся емкости с горючим. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, пострадали три человека, погибших нет. Из-за пожара он прервал рабочую поездку и сейчас выезжает на место происшествия в Петрозаводск.

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По информации Shot, предварительно, причиной возгорания стал взрыв газового баллона. После этого огонь стал распространяться по цеху. Сейчас на месте работают экстренные службы.