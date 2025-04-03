Губернатор Приангарья рассказал о действиях экипажа разбившегося Ту-22

Экипаж смог отвести падающий стратегический ракетоносец Ту-22МЗ от жилых домов в Иркутской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

«Экипаж разбившегося в Усольском районе самолета сделал все, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений. Об этом мне сегодня рассказали в Министерстве обороны», - заявил глава региона.

Он поблагодарил летчиков и выразил соболезнования родным и близким погибшего пилота, подчеркнув, что его семье будет оказана помощь.

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Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области 2 апреля. Экипаж успел катапультироваться, но один из летчиков погиб. При падении самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов. По предварительным данным, причиной крушения Ту-22М3 стала техническая неисправность. Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей.