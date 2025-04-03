Россияне под Петербургом начали воровать кресты и барельефы с кладбища

В поселке Парголово, расположенном под Санкт-Петербургом, неизвестные начали воровать кресты, барельефы и статуи с Северного кладбища.

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Сообщается, что в местную полицию обратился мужчина, у которого похитили бронзовый крест с могилы его родных. Он рассказал, что посетил могилы своих бабушки, отца и матери, где заметил, что крест, стоявший там с 1978 года, был украден. Пострадавший отметил, что значимость утраченного креста невозможно выразить в денежном эквиваленте.

Также на кладбище, где покоятся альпинисты, находящемся на 15-м восточном участке Северного кладбища, были украдены бронзовые барельефы. Восстановление этих элементов оценивается в сумму около 350 тысяч рублей.

С могилы девочки, находящейся на 8-м восточном участке Северного кладбища, была похищена бронзовая статуя.

Предполагается, что ее восстановление обойдется примерно в 600 тысяч рублей. Полиция начала проверку, сообщает 78.ru.

В селе Хороль, расположенном в Приморье, неизвестные вандалы осквернили могилы погибших бойцов, участвовавших в специальной военной операции, а также захоронения местных жителей.

Неизвестные на кладбище в Чите спалили похоронные венки на могиле героя специальной военной операции на Украине старшего лейтенанта Павла Сущих.