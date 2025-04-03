Волков* прокомментировал обыски у своих родителей

Отец бывшего главы «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) Михаил не задержан. Об этом Волков сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что сегодня утром сотрудники ФСБ пришли к его родителям и проводят оперативно-разыскные мероприятия в связи с подозрением в донатах ФБК, которые делал его отец.

«Вопреки сообщениям СМИ, он не задержан», — сказал Волков.

Следственные мероприятия продолжаются. На месте находится адвокат. У родителей экс-главы ФБК изъяли технику, связи с ними нет.

Пока никаких объявлений не предъявлено. Более подробная информация появится через несколько часов, добавил он.

Михаилу Волкову 69 лет. Он доктор физико-математических наук. Работал в Уральском федеральном университете.

Утром 3 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило о задержании Михаила Волкова. По данным агентства, в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

* признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов.