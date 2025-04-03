Задержанному за взятку российскому блогеру грозит новое уголовное дело

Блогеру Ахмеду Венгалби, которого в феврале задержали за попытку дать взятку сотруднику ГАИ, грозит уголовное дело о мошенничестве. Как сообщает Telegram-канал Mash, участник платного конкурса написал заявление на Венгалби и обвинил его в обмане с призами.

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По информации канала, семь месяцев назад пострадавший заплатил Венгалби 330 тысяч рублей за участие в конкурсе: в нем обещали разыграть Mercedes E63 AMG, десять iPhone и пять Sony PlayStation 5. В результате старт отложили на два месяца, а эфиры с объявлением победителей и вовсе проводили на другом канале блогера — предположительно, чтобы набрать на нем подписчиков.

По словам заявителя, вместо обещанного разыграли только два iPhone и машину. Аккаунты тех, кто получил смартфоны, анонимны, а иномарку забрал школьник. Договора купли-продажи участникам не показали — только видео якобы с вручением автомобиля. После этого на непонятной трансляции в три часа ночи несколько человек получили по тысяче рублей, а конкурс объявили закрытым.

Напомним, что сейчас Венгалби находится под арестом. Он сел за руль без прав, а когда его задержали — отказался от медосвидетельствования и предлагал взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ГИБДД.