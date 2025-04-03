В Москве найдено тело директора медицинской компании

Директор медицинской компании «Гала-оптик» Михаил Могилевцев был найден мертвым в своем офисе в центре Москвы. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Тело 59-летнего мужчины было обнаружено накануне около 17:00 в офисе компании на Донской улице. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия, однако предварительно, версия с убийством не рассматривается.

Компания «Гала-оптик», основанная в 1999 году, являлась крупным поставщиком расходных материалов и аксессуаров для медицинского оборудования, включая кабели для прикроватных мониторов и электроды для электрокардиографов, передает MK.ru.

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Кроме того, в ночь на 3 апреля на улице Новогиреевской рядом с жилым зданием было найдено еще одно тело мужчины. Причиной смерти стала колото-резаная рана.