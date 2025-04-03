В Москве прохожий поймал курьера телефонных мошенников

На северо-востоке Москвы мужчина помог полицейским задержать курьера телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

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80-летний житель Останкинского района обратился в полицию с жалобой на частые звонки, предположительно от мошенников. Звонившие требовали передать им 1,5 миллиона рублей. Пенсионер под контролем оперативников договорился с аферистами о передаче денег. Он дождался курьера у своего дома, и передал муляж денег после названного кодового слова. После того, как мошенник увидел полицейских, он попытался скрыться, но один из местных жителей догнал его и помог задержать злоумышленника у соседнего дома.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество". Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.