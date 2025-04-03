Стало известно о судьбе задержанных в Тунисе россиян

Задержанным в Тунисе российским туристам до сих пор не предъявлено обвинительное заключение. Об этом рассказал РИА Новости родственник одного из арестованных.

11 российских туристов оказались в тюрьме после того как отправились в ноябре 2024 года в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром. При этом причина задержания официально озвучена не была. Однако, по информации посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности.

По данным родственника одного из задержанных, обвинение россиянам до сих пор не предъявлено и за прошедшие месяцы стало известно только об упоминании со стороны властей Туниса о некоем «оборудовании, которое не соответствует туристическим целям».

«Если бы у них действительно что-то было на наших ребят, то уже давно было бы обвинительное заключение. (…) Что это за оборудование? Может быть удочка? У моего брата точно были снасти, так как он любит рыбачить», - пояснил он.

При этом россияне, среди которых есть и женщина, содержатся в пяти пенитенциарных учреждениях страны.

Ранее президент уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что Тунис поможет заменить россиянам подорожавшие Турцию и ОАЭ.