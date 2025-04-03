Появились подробности о погибшем в Мьянме россиянине

Из-под завалов после землетрясения в Мьянме извлекли тело гражданина России. Telegram-канал SHOT сообщает, что погибший был учителем математики.

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По данным SHOT, россиянин жил в Mandalay Sky Villa и преподавал в частной средней школе HCIS. Его тело обнаружили под завалами многоэтажки. Ранее вместе с ним были объявлены пропавшими без вести еще четверо иностранных педагогов: трое из ЮАР, один - гражданин Филиппин.

Мощное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Подземные толчки магнитудой 7,7 ощущались и в других странах, в том числе в Таиланде и на юго-западе Китая.

По данным властей Мьянмы, жертвами землетрясения стали более трех тысяч человек, а более 4700 пострадали. Ожидается, что эти цифры возрастут.