Отца оппозиционера Леонида Волкова* задержали в Екатеринбурге

Отца Леонида Волкова* Михаила задержали в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Задержание произошло в доме Волкова утром сегодня, 3 апреля. Его подозревают в финансировании запрещенной в России организации — Фонда борьбы с коррупцией**. Установлено, что он перевел деньги на счет фонда.

По словам источника издания, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). По этой статье Михаилу Волкову грозит до 8 лет лишения свободы. Мера пресечения отцу иноагента пока не избрана.

Михаил Волков родился в 1955 году. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ имени Ельцина.

* признан Минюстом иностранным агентом

** признана в России экстремистской организацией и запрещена