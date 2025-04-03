Отца оппозиционера Леонида Волкова* задержали в Екатеринбурге
Отца Леонида Волкова* Михаила задержали в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
Задержание произошло в доме Волкова утром сегодня, 3 апреля. Его подозревают в финансировании запрещенной в России организации — Фонда борьбы с коррупцией**. Установлено, что он перевел деньги на счет фонда.
По словам источника издания, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). По этой статье Михаилу Волкову грозит до 8 лет лишения свободы. Мера пресечения отцу иноагента пока не избрана.
Михаил Волков родился в 1955 году. Является доктором физико-математических наук, ранее преподавал в УрФУ имени Ельцина.
* признан Минюстом иностранным агентом
** признана в России экстремистской организацией и запрещена