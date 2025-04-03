Приставы прекратили взыскания с лидера Little Big Прусикина

Судебные приставы прекратили взыскания с лидера группы Little Big Ильи Прусикина и солистки Софьи Таюрской, сообщает РИА Новости. Отмечается, что Прусикин и Таюрская покинули территорию РФ и эмигрировали в США.

По данным судебных приставов, суд обязал Прусикина оплатить пошлину в размере 817 рублей. Но исполнительное производство было прекращено, так как судебные приставы не обнаружили у лидера Little Big имущества в России, на которое можно было бы наложить взыскание. Кроме того, Таюрская эмигрировала в США, не оплатив услуги связи в 1410 рублей, с нее также невозможно осуществить взыскание по причине отсутствия имущества.

До этого портал "Постньюс" сообщал, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета ИП солиста группы Little Big Ильи Прусикина во второй раз за год. Через свое ИП Прусикин осуществлял "деятельностью в области исполнительских искусств", а также занимался производством рекламы, записью музыки и фильмов.