В Арканзасе шоссе пересек огромный торнадо

В американском штате Арканзас бушует мощнейший торнадо. Об этом сообщает телеканал Fox Weather. На представленных видеокадрах торнадо, обрывая линии электропередач, пересекает автомобильную дорогу.

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Метеослужба США выпустила для нескольких городов штата предупреждения о возможном серьезном ущербе. В связи с этим жителям следует незамедлительно искать убежище в подвалах или внутренних комнатах на самых нижних этажах прочных зданий. 31 марта сообщалось, что шторм оставил без электричества около 400 тысяч домов в пяти штатах США.

Отмечается, что сильнее всего от шторма пострадал штат Мичиган на юге США, где без света остались 248,2 тысячи домов. Также электричество пропало в штате Висконсин (64,1 тысячи), Индиана (50,6 тысячи), Миссисипи (22,2 тысячи) и Луизиана (18,6 тысячи).