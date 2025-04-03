В МВД предупредили о схеме обмана под предлогом работы в массовке

Мошенники придумали новую схему обмана граждан — через объявления о наборе актёров для массовки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России, злоумышленники убеждали откликнувшихся на объявления граждан стать моделями.

С теми, кто соглашался, мошенники подписывали договор и дополнительное соглашение, которые на самом деле были документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тыс. рублей.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал RT, как мошенники крадут аккаунты на маркетплейсах.