В Польше женщина ограбила два банка на восьмом месяце беременности

Жительница Польши ограбила два банка, будучи на восьмом месяце беременности, и оказалась в тюрьме. Об этом пишет Daily Mail. Как сообщали польские СМИ, 37-летняя Анна А. в октябре и ноябре 2023 года ограбила два банка в Люблинском воеводстве, вдохновившись фильмами о гангстерах, которые она смотрела во время беременности.

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Муж ничего не подозревал о ее планах, но стал водителем и невольным соучастником жены, которая попросила забрать ее после осмотра в больнице. Сначала Анна совершила налет на банк в Курове. Размахивая ножом, женщина потребовала у кассира отдать ей деньги, после чего скрылась с добычей. Тогда полиции не удалось выследить злоумышленницу, но уже две недели спустя она появилась в другом филиале той же организации в городе Пулавы. На этот раз при себе у нее был "предмет, похожий на огнестрельное оружие".

На следующий день Анну арестовали. Всего ей удалось похитить около 1 млн рублей. Эти деньги она хранила в чемодане в подвале дома, а мужу заявила, что выиграла их в лотерею. Половину из украденного она потратила на покупку строительных материалов. В 2024 году женщину приговорили к четырем годам тюремного заключения и обязали выплатить штраф в качестве компенсации. Она родила ребенка, уже находясь за решеткой. Мать троих детей пыталась обжаловать приговор, но на прошлой неделе Люблинский суд оставил решение в силе.