Жительница Москвы продала имущество на 37 миллионов рублей из-за мошенников

Андрей Дуванов

Жительница Москвы продала свое имущество на общую сумму в 38 миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Жительница Москвы продала имущество на 37 миллионов рублей из-за мошенников
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Отмечается, что сначала злоумышленники позвонили ей под видом сотрудников ФСБ. По их словам, женщине грозила уголовная ответственность за «перевод денег ВСУ». После этого поступило еще несколько звонков от мошенников — в результате они все же убедили женщину, что ее финансы находятся в опасности. Под предлогом сохранения финансов, они убедили женщину срочно продать свое имущество, чтобы перевести деньги на «безопасные счета».

«В начале февраля ей в мессенджере написал человек, представившийся бывшим коллегой, и сообщил, что на работе проводятся обыски. Затем с ней связался "сотрудник ФСБ" и стал запугивать уголовной ответственностью якобы за перевод денег ВСУ», — рассказал собеседник издания.

В итоге жертва злоумышленников продала две квартиры стоимостью 37 миллионов рублей, а также старинные иконы (стоимостью три миллиона рублей), золотую цепочку и кулон с бриллиантом (стоимостью около 500 тысяч рублей) и дорогие часы (стоимостью 300 тысяч рублей). Помимо этого, женщина также оформила на себя кредитную карту, после чего перевела деньги с нее на счет мошенников.

Ранее мошенники начали звонить жертвам от имени Роскомнадзора.

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