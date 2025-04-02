Жительница Москвы продала имущество на 37 миллионов рублей из-за мошенников

Жительница Москвы продала свое имущество на общую сумму в 38 миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что сначала злоумышленники позвонили ей под видом сотрудников ФСБ. По их словам, женщине грозила уголовная ответственность за «перевод денег ВСУ». После этого поступило еще несколько звонков от мошенников — в результате они все же убедили женщину, что ее финансы находятся в опасности. Под предлогом сохранения финансов, они убедили женщину срочно продать свое имущество, чтобы перевести деньги на «безопасные счета».

«В начале февраля ей в мессенджере написал человек, представившийся бывшим коллегой, и сообщил, что на работе проводятся обыски. Затем с ней связался "сотрудник ФСБ" и стал запугивать уголовной ответственностью якобы за перевод денег ВСУ», — рассказал собеседник издания.

В итоге жертва злоумышленников продала две квартиры стоимостью 37 миллионов рублей, а также старинные иконы (стоимостью три миллиона рублей), золотую цепочку и кулон с бриллиантом (стоимостью около 500 тысяч рублей) и дорогие часы (стоимостью 300 тысяч рублей). Помимо этого, женщина также оформила на себя кредитную карту, после чего перевела деньги с нее на счет мошенников.

Ранее мошенники начали звонить жертвам от имени Роскомнадзора.