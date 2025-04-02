Шахта обрушилась на Урале

В Свердловской области произошло обрушение горной породы на шахте «Ново-Кальинская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что под завалами оказался один человек, остальные были эвакуированы. При этом, обрушение произошло на отметке в 1010 метров. В данный момент на месте обрушения работают спасатели.

«На шахте в Свердловской области произошло обрушение горной породы. Происшествие произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске на отметке 1 010 м. Предварительно, на аварийном участке находилось семь человек, один из которых в результате происшествия оказался под завалом» , — рассказали в МЧС.

Ранее горняки погибли в шахте в Пермском крае.