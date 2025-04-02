В Петербурге два человека пострадали во время стрельбы около ТЦ
В Петербурге мужчину поймали после стрельбы. Об этом сообщает Росгвардия региона.
Инцидент произошел в Колпино, на Пролетарской улице. По данным Росгвардии, задержанный стрелял из, предположительно, травматического пистолета.
«Незарегистрированное оружие было направлено на экспертизу», – сообщается в публикации.
Во время стрельбы пострадали два человека. Одному из них пуля попала в область живота. Росгвардейцы оказали ему помощь и передали медикам. Второй пострадавший сбежал с места.
По данным «Фонтанки», инцидент произошел в парке недалеко от ТЦ «Меркурий». Как рассказал очевидец, там находилась компания из четырех мужчин, но в какой-то момент между ними произошел конфликт.
Один из участников открыл стрельбу и попал одному из знакомых в живот, после чего пытался скрыться, но его догнали.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.