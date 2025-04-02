Упавший в Иркутской области Ту-22М3 оставил без света десятки домов

Крушение самолета Ту-22М3 в Усольском районе Иркутской области привело к тому, что в регионе более 200 домов остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По словам губернатора, при падении самолет задел линию электропередачи. Над устранением проблемы уже работают специалисты. Ожидается, что восстановительные работы продлятся до утра.

«Самолет задел линию электропередач, оставив без электричества 210 домов и 3 социально-значимых объекта. На месте работает бригада Иркутской электросетевой компании. Надеюсь на быстрое восстановление. Ориентировочное время — до утра», — сообщил Кобзев.

Ранее стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Экипаж успел катапультироваться, но один летчик погиб.