Раскрыты новые детали крушения самолета в Иркутской области

В результате крушения самолета Ту-22М3 в Иркутской области не пострадало гражданское население, написал в Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев. По его словам, также обошлось без разрушения жилых построек.

Самолет Ту-22М3, выполняющий плановый полет, потерпел крушение сегодня ночью недалеко от населенного пункта Буреть Боханского района. Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет. На месте работают службы МЧС, — написал глава региона.

Кобзев добавил, что самолет задел линию электропередач, в результате чего 210 домов и три социально-значимых объекта остались без света. На месте работают электрики, они должны решить проблему до утра.

Ранее сообщалось, что в результате этой авиакатастрофы экипаж, который состоял из четырех человек, успел катапультироваться. Один из летчиков погиб. Крушение произошло в безлюдной местности.

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

До этого в уезде Ыйсон в Южной Корее при тушении лесных пожаров разбился вертолет, в результате погиб 73-летний пилот. Исполняющий обязанности президента премьер-министр Хан Док Су назвал природные пожары «худшими в истории» республики.