В Таганроге после атаки БПЛА повреждено 228 оконных проемов

В Таганроге после атаки БПЛА повреждено 228 оконных проёмов
В Таганроге Ростовской области после атаки украинских беспилотников повреждено 228 оконных проёмов.
Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
«В настоящее время, по предварительным данным, в результате вражеской атаки повреждены окна и оконные рамы в трёх многоквартирных домах и четырёх частных домовладениях. Всего повреждено 228 оконных проёмов», — написала она в Telegram-канале.
Она подчеркнула, что после атаки несущие конструкции домов не пострадали.
Кроме того, повреждено три транспортных средства.
Работа по оценке ущерба и приём заявлений продолжаются.
Власти Ростовской области 1 апреля ввели в Таганроге режим ЧС после БПЛА-атаки. Пострадали два человека.