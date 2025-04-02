В Таганроге после атаки БПЛА повреждено 228 оконных проемов

В Таганроге Ростовской области после атаки украинских беспилотников повреждено 228 оконных проёмов.

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

«В настоящее время, по предварительным данным, в результате вражеской атаки повреждены окна и оконные рамы в трёх многоквартирных домах и четырёх частных домовладениях. Всего повреждено 228 оконных проёмов», — написала она в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что после атаки несущие конструкции домов не пострадали.

Кроме того, повреждено три транспортных средства.

Работа по оценке ущерба и приём заявлений продолжаются.

Власти Ростовской области 1 апреля ввели в Таганроге режим ЧС после БПЛА-атаки. Пострадали два человека.