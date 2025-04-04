У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

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В Охотском море вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщила Елена Семенова.

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
© РИА Новости

«Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море 4 апреля в 13:34 (5:34 мск). Его эпицентр находился в 147 километрах севернее райцентра Южно-Курильск на острове Кунашир», — сказано в сообщении.

По информации эксперта, сообщения о разрушениях не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

2 апреля сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано у южных берегов Японии. Очаг залегает на глубине 14 километров. До этого Японии предсказали «мегаземлетрясение». По расчетам местных властей, число жертв ожидаемого катаклизма может составить порядка 298 тысяч человек.

Происшествия
Елена Семенова