У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

В Охотском море вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщила Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Охотском море 4 апреля в 13:34 (5:34 мск). Его эпицентр находился в 147 километрах севернее райцентра Южно-Курильск на острове Кунашир», — сказано в сообщении.

По информации эксперта, сообщения о разрушениях не поступали. Тревога цунами не объявлялась.

2 апреля сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано у южных берегов Японии. Очаг залегает на глубине 14 километров. До этого Японии предсказали «мегаземлетрясение». По расчетам местных властей, число жертв ожидаемого катаклизма может составить порядка 298 тысяч человек.