Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Мьянмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на геологическую службу (USGS).

Специалисты зафиксировали подземные толчки в 16:27 по времени UTC (19:27 мск) в 86 км к югу от города Пхьяпоун, население которого составляет более 76 тыс человек.

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших и об угрозе цунами пока не сообщалось.

Напомним, что 28 марта на территории Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались в странах региона, в том числе в Таиланде.

По данным властей страны, число жертв землетрясения достигло 2886, еще 4639 человек пострадали, 373 человека числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии. Подземные толчки были зафиксированы в 14.03 по времени UTC (17.03 мск) в 54 км к северо-востоку от города Нисиноомоте.