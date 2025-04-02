Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж катапультировался, летчик погиб, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Инцидент произошел в среду, 2 апреля, в Боханском районе, возле села Буреть. Причиной аварии предварительно, стала техническая неисправность.

«Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет», — пояснили в Минобороны.

По данным ведомства, Ту-22М3 упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что на место падения Ту-22М3 прибыла поисково-спасательная бригада с тем, чтобы эвакуировать экипаж. Он добавил, что пожара на месте падения самолета нет.

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года в районе Черемхово Иркутской области потерпел крушение дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М. Экипаж катапультировался.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire). Ту-22М3 входят в состав дальней авиации ВКС России.

Чем отличается бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3

Самолеты дальней авиации — воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.