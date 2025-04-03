Из-под завалов в Мьянме вытащили тело россиянина

Предположительно, тело россиянина, вытащили из-под завалов в Мандалае в Мьянме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. По данным агентства, погибший работал учителем.

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При нем нашли паспорт. Фрагменты тела отправят в Москву для генетический экспертизы, рассказал собеседник агентства. 28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7.

Землетрясение произошло возле побережья Мьянмы

Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП. В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу.

Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих. Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.