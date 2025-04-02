Kaspersky совместно с Интерполом провели масштабную операцию в Африке

«Лаборатория Касперского» совместно с Интерполом в рамках операции Red Card задержали в Африке более 300 подозреваемых в киберпреступлениях. Об этом сообщает портал Anti-Malware.

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С ноября 2023 года по февраль 2024 года в ряде африканских стран была проведена масштабная операция Red Card. Это совместная инициатива Интерпола и правоохранительных органов семи государств, включая Бенин, Нигерию, Руанду и ЮАР, при поддержке экспертов компании «Лаборатория Касперского». Целью операции стало выявление и пресечение киберпреступлений, быстро набирающих обороты в цифровой среде Африки.

По итогам операции были задержаны 306 подозреваемых, конфисковано около 2000 устройств и выявлено более 5000 пострадавших от мошенничества, включая финансовые аферы, взломы аккаунтов и фишинговые атаки.

Нигерия арестовала 130 человек, включая 113 иностранных граждан, подозреваемых в организации мошеннических онлайн-казино и криптовалютных схем. Замбия разоблачила 14 хакеров, использовавших вредоносные приложения для взлома смартфонов и доступа к банковским аккаунтам жертв.

В Руанде были задержаны 45 человек, замешанных в фишинге и социальной инженерии с ущербом свыше $305 тыс., а в ЮАР были изъяты более 1000 SIM-карт и десятки единиц оборудования, использованных для нелегальных массовых рассылок.