Россияне смогут жаловаться в полицию на бытовую клевету

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект закона, упрощающего порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету. Об этом сообщает «Российская газета».

«Полиция будет расследовать такие дела и передавать их в суд. Соответственно, граждане уже не смогут отозвать свое заявление», — указано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день бытовая клевета относится к делам частного обвинения, из-за чего граждане вынуждены сами подавать заявление в суд.

Прежде пассажир самолета залез спящей попутчице в брюки во время полета и обвинил ее в клевете. По словам мужчины, девушка была в сознании и сама попросила его «удовлетворить ее». «А потом она жалуется. Почему, я не знаю. Это ловушка», — признался обвиняемый в суде.