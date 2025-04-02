В столичном метро на станции метро «Арбатская» синей ветки произошла ссора между горожанами. Женщина толкнула своего 45-летнего знакомого на прибывающий состав. Видео опубликовал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 1 апреля. Мужчина получил перелом бедренной кости, но остался жив. Врачи экстренно госпитализировали его в столичную клинику.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на «Арбатской» произошла потасовка между группой молодых людей. Один из них распылил перцовый баллончик в лицо оппонентам.

Через несколько часов полицейские задержали «газового хулигана» — уроженца Смоленской области, на него завели уголовное дело.