Блогера Гаджиева, сбившего женщину с коляской, отпустили домой

Суд отпустил под домашний арест блогера Гаджиева, сбившего на BMW женщину
Московский областной суд отпустил под домашний арест блогера Гаджи Гаджиева, сбившего на BMW женщину с коляской во время дрифта.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Дилана Раджави, представляющего интересы Гаджиева.
«Сегодня Мособлсуд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты и отменил постановление Одинцовского городского суда о продлении Гаджиеву меры пресечения в виде содержания под стражей ввиду его незаконности и необоснованности, избрав ему домашний арест», — приводит издание слова адвоката.
Суд одобрил для Гаджиева нахождение под домашним арестом по месту жительства в Дагестане. Сторона защиты будет ходатайствовать об изменении адреса, чтобы блогер находился под домашним арестом в Московском регионе.
В феврале 2025 года стало известно, что с Гаджиева сняли часть обвинений.