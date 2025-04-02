Суд отклонил запрос об освобождении Гуцул

Андрей Дуванов

Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонил запрос об освобождении из-под ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд отклонил запрос об освобождении Гуцул
© РИА Новости

Как рассказал на выходе из зала суда адвокат Гуцул Сергей Морару, коллегия судей оставила без изменений первоначальное решение об аресте политика. При этом адвокат считает, что обвинения в адрес Гуцул являются политическими.

«Коллегия судей постановила, что Гуцул остается под арестом на 20 суток», — заявил он.

Напомним, что Гуцул арестовали на 20 суток — ей были предъявлены обвинения по четырем статьям: нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году, а также фальсификация официальных документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании.

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