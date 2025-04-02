Суд отклонил запрос об освобождении Гуцул

Судьи Апелляционной палаты Кишинева отклонил запрос об освобождении из-под ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал на выходе из зала суда адвокат Гуцул Сергей Морару, коллегия судей оставила без изменений первоначальное решение об аресте политика. При этом адвокат считает, что обвинения в адрес Гуцул являются политическими.

«Коллегия судей постановила, что Гуцул остается под арестом на 20 суток», — заявил он.

Напомним, что Гуцул арестовали на 20 суток — ей были предъявлены обвинения по четырем статьям: нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году, а также фальсификация официальных документов, деклараций и отчетов о финансировании кампании.