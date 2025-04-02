У побережья Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на геологическую службу (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 14.03 по времени UTC (17.03 мск) в 54 км к северо-востоку от города Нисиноомоте, население которого составляет более 14 тыс. человек.

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 26 км.О пострадавших и об угрозе цунами пока не сообщалось.

Япония готовится к мощному землетрясению с сотнями тысяч погибших

Ранее череда подземных толчков произошла в Мьянме и ряде других стран региона. Погибли свыше 2 тыс. человек.