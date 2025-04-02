Стало известно состояние искалеченной в Дубае украинской модели

Украинская модель Мария Ковальчук, получившая тяжелые травмы после "вечеринки шейхов" в Дубае (ОАЭ), пришла в себя. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на друзей девушки.

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По их информации, Мария, хотя и находится в создании, но не может говорить. Кроме того, у нее сломан позвоночник и конечности.

Сейчас она находится в больнице в Дубае, ее жизни ничто не угрожает.

Напомним, Ковальчук пропала 9 марта после вечеринки и через несколько дней была найдена на обочине дороги без сознания и с многочисленными травмами.

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По данным полиции Дубая, эти травмы стали результатом падения с высоты на строительной площадке.