В Москве найден мертвым сын бывшего вице-премьера Прикамья

Сына Алексея Санникова, экс-зампреда правительства Прикамья, нашли мертвым в одной из квартир Москвы.

Тело обнаружили еще 25 марта. К правоохранителям обратился с сообщением о жуткой находке в квартире приятель Санникова.

Прибывшие специалисты установили личность погибшего — им оказался 22-летний Олег Санников, студент 4 курса ВШЭ. Обезображенное тело обнаружил приятель, который решил зайти в гости — труп был покрыт колото-резанными ранами. Он пролежал в квартире чуть больше суток, прежде чем его обнаружили, сообщает "Регнум".

Отец погибшего, 60-летний Алексей Санников, ранее занимал пост президента Федерации парусного спорта Прикамья. Также был кандидатом в депутаты Пермского края и три года занимал пост заместителя регправительства.

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