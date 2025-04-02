Сотни направлявшихся в ОАЭ пассажиров застряли в московском аэропорту

Рейс авиакомпании Utair в ОАЭ задержан уже на 10 часов, а пассажирам до сих пор не назвали точное время вылета. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, рейс UT715 должен был улететь в 6:40, однако Boeing так и не сдвинулся с места.

«По словам пассажиров, сначала они зашли в самолет, просидели там час, а после их вывели обратно в гейт. Далее рейс перенесли на 10:00, затем на 12:00, и так каждый час. Некоторые из них находятся в аэропорту с детьми с четырех утра», - пишет Shot.

При этом сначала людям говорили, что у самолета была поломка, затем закончилось дежурство назначенного пилота и авиакомпания начала искать нового. Пассажиры получили ваучер на 700 рублей и обещание, что в ближайшее время должна состояться посадка, утверждает канал.

Ранее рейс авиакомпании S7 Airlines из Читы в Москву был задержан почти на восемь часов из-за неисправности самолета.