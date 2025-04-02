Россиянин изрезал приятеля ножом после ссоры в баре

В Пермском крае конфликт знакомых в баре закончился поножовщиной. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Инцидент произошел 29 марта в увеселительном заведении «Пенная гильдия», расположенном на улице 50 Лет ВЛКСМ в городе Чусовом. Там между двумя знакомыми произошла ссора, и в какой-то момент один из мужчин достал нож, которым порезал оппонента. Разнять потасовку пыталась одна из посетительниц, однако удалось это сделать лишь другому мужчине, который, предположительно, был знаком с пострадавшим.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Пострадавшему мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Нападавшего задержали, его хотят заключить под стражу.

До этого россиянин отпраздновал с коллегой получение зарплаты и вонзил ему нож в шею. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, подозреваемого задержали по горячим следам.