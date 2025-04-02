Солдату ВСУ дали 16 лет за преступления против жителей Суджи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы украинского солдата, обвиняемого в совершении терактов против мирных жителей Суджи Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГВСУ СК России.

"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении солдата 253-го батальона территориальной обороны ВФУ Дмитрия Бостана, обвиняемого в совершении террористического акта в Курской области (ч. 2 ст. 205 УК РФ). <…> Приговором суда Бостану назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания первых пяти лет в тюрьме, остальной части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что 10 сентября 2024 года Бостан в составе подразделений вооруженных формирований Украины незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. Находясь в Суджанском районе Курской области, Бостан препятствовал эвакуации гражданского населения из села Борки, а также применял оружие для устрашения людей.

В ходе боевых действий он был задержан военнослужащими ВС РФ.