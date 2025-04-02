В Перми пенсионерка загорелась на глазах у прохожих

Пенсионерка из Перми загорелась на глазах у прохожих. Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, пожилую женщину удалось спасти.

По информации канала, 75-летнюю жительницу Перми заметили с бензином и спичками на проспекте Декабристов. После того как женщина загорелась, очевидцы потушили ее и вызвали на место скорую помощь.

Сейчас пенсионерка находится в больнице. У нее диагностировали ожог 40% тела. Медики подключили пострадавшую к аппарату искусственной вентиляции легких. Что подтолкнуло ее на поступок — пока неизвестно.

Напомним, что в декабре брянская пенсионерка подожгла автомобиль полиции. Выяснилось, что она пошла на это из-за обмана аферистов, которые несколько дней обрабатывали ее, представляясь «сотрудниками ФСБ из Москвы». На поджог якобы должны были прилететь вертолеты с оперативниками из столицы.