Трое подростков задержаны за поджог релейных шкафов в Подмосковье

При участии спецназа Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) трое подростков были задержаны после поджога релейных шкафов на железной дороге в Подмосковье. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

«В Подольске задержаны трое подростков, подозреваемых в повреждении релейных шкафов на 51 км участка железнодорожной линии между станциями «Подольск» и «Гривно» Курского направления. Операция проводилась сотрудниками МВД и ФСБ России, силовую поддержку оказал ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по Москве. Трое жителей Подольска 2009 года рождения признались, что согласились выполнить полученное посредством мессенджера от неизвестного им человека задание за денежное вознаграждение в 23 тыс. руб.», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что в результате обыска в подъезде многоквартирного дома, в котором проживает один из задержанных, был обнаружен и изъят гвоздодер, который злоумышленники использовали для взлома шкафа. В телефоне другого подростка было найдено видео поджога. По данному факту было возбуждено уголовное дело.