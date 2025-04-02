Бизнес-коуч Шабутдинов сделал заявление в СИЗО

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, который более года находится в СИЗО, признал вину по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.

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"Да, он решил признать вину. Это его право, и мы как защитники должны полностью его поддерживать", - сказал Ахильгов.

От действий организованной преступной группы, которую Шабутдинов создал в рамках продаж своих "образовательных" программ, пострадали 113 граждан, общий ущерб превысил 57 млн рублей.

В феврале прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Шабутдинова, который обвиняется по 73 эпизодам мошенничества. Блогер был арестован в ноябре 2023 года.