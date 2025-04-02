Появились подробности о стрелявшем с крыши дома в Мурманске

Открывший стрельбу с крыши здания на центральном проспекте Мурманска мужчина уволился из "Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ" в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС источник.

Ранее в оперативных службах сообщали ТАСС, что стрелявший Владислав Завгородний - сотрудник "Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ", учредителем которого является Росрыболовство. Позже в федеральном агентстве опровергли эту информацию.

"Он работал в отряде аварийно-спасательных работ с 2013 года, входил в плавсостав, трудился мотористом. Уволился в 2021 году по собственному желанию", - сказал собеседник агентства, отметив, что Завгородний планировал после увольнения работать в охранном предприятии.

Путаница с действующим местом работы злоумышленника могла возникнуть из-за того, что при получении лицензии на покупку оружия местом своей работы Завгородний указал "Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ".

Официальным подтверждением этой информации ТАСС не располагает.