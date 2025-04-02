Четверо иностранцев пытались пробраться к кораблям «Буран» на Байконуре

Трое граждан Испании и один гражданин Австралии были задержаны на Байконуре при попытке пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями «Буран». Об этом пишет РИА Новости.

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«Сегодня ночью в районе монтажно-заправочного комплекса кораблей «Буран» были задержаны трое испанцев и австралиец», - пояснил осведомленный источник издания.

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Он отметил, что все задержанные находятся на допросе.

Ранее в Казахстане задержали француза и немца, которые пытались сфотографировать на космодроме Байконур ракету-носитель «Энергия». Также на космодроме задерживали и трех граждан ЕС, незаконно проникших на территорию. Их обнаружили у монтажно-заправочного комплекса.