Во Львове произошла драка жителей с сотрудниками военкомата
Драка с участием военнослужащих произошла возле здания одного из львовских территориальных центров комплектования (аналог военкомата на Украине).
По данным пресс-службы областного военкомата, военнообязанный гражданин прибыл на медкомиссию, после которой был признан годным к службе.
"После чего он пытался совершить побег и был задержан дежурившими при медкомиссии военнослужащими. В результате завязалась стычка с гражданскими (которые вступились за мужчину - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
В пресс-службе сообщили, что уклонисту удалось скрыться, теперь он объявлен в розыск.
"Во время происшествия один из военнослужащих получил травму от удара, нанесенного правонарушителем", - добавили в военкомате.