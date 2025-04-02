Во Львове произошла драка жителей с сотрудниками военкомата

Драка с участием военнослужащих произошла возле здания одного из львовских территориальных центров комплектования (аналог военкомата на Украине).

По данным пресс-службы областного военкомата, военнообязанный гражданин прибыл на медкомиссию, после которой был признан годным к службе.

"После чего он пытался совершить побег и был задержан дежурившими при медкомиссии военнослужащими. В результате завязалась стычка с гражданскими (которые вступились за мужчину - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В пресс-службе сообщили, что уклонисту удалось скрыться, теперь он объявлен в розыск.