Четверо иностранцев пытались пробраться к кораблям «Буран» на Байконуре

Четверых иностранцев – троих граждан Испании и одного австралийца – задержали ночью 2 апреля правоохранительные органы на территории космодрома Байконур. Об этом со ссылкой на собственный источник пишет РИА Новости.

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Сообщается, что иностранных граждан задержали, когда они пытались пробраться к зданию с советскими многоразовыми кораблями «Буран».

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В настоящее время все четверо задержанных находятся на допросе, пишет агентство.

Ранее на Байконуре задержали француза и немца, которые в ноябре 2024 года пытались сфотографировать ракету-носитель «Энергия». Мужчины заявили, что они приехали на космодром как туристы, чтобы посмотреть на легендарный космодром своими глазами.