ВСУ обстреляли Белгородскую область

Трое мирных жителей Белгородской области получили ранения во время атаки украинских дронов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Под обстрел попал Грайворонский округ. Так, на дороге между селом Луговка и хутором Масычево беспилотники атаковали два автомобиля.

«В результате атаки по легковому автомобилю двое мужчин получили баротравмы и контузии. Бригада СМП оказала им необходимую помощь на месте. От предложенной госпитализации отказались», — рассказал он.

Другой дрон атаковал грузовое авто. Водитель машины получил ранения, его доставили в больницу. После оказания помощи его отпустили домой.

1 апреля в городе Таганроге Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».