Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене

Россиянина Олега Лысенко заподозрили в госизмене и отправили в СИЗО.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Мещанского районного суда Москвы.

«Лысенко О. В., ст. 275 УК РФ (государственная измена), удовлетворено ходатайство органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указано в сообщении.

Отмечается, что детали дела не раскрывают из-за засекреченной информации. Гражданину РФ грозит пожизненное лишение свободы.

2 апреля Воронежский областной суд вынес приговор 36-летнему Руслану Минакову, обвиненному в госизмене и изготовлении взрывчатки для украинской разведки. Он также передавал данные для диверсий ГУР Украины. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 800 тысяч рублей.

Первые 3 года Минаков проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Дополнительно назначен один год ограничения свободы после освобождения.