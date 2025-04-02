Самолет со 150 студентами прервал полет из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании Enter Air со 150 израильскими студентами прервал полет из-за неисправности. Об этом пишет портал Ynetnews.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 31 марта, с лайнером, летевшим в Польшу. Из-за проблем с двигателем пилоты приняли решение перенаправить борт в турецкую Анталью.

По данным источника, после посадки студентов отправили на автобусе в безопасную зону терминала. Министерство образования Израиля сообщило, что они «чувствуют себя хорошо».

В конце марта у самолета авиакомпании United Airlines с десятками пассажиров на борту сразу после взлета отказал двигатель. Boeing 767 выполнял рейс из Лондона в Нью-Йорк.