Дрон из фанеры и бутылки нашли в московском лесу

Дрон из фанеры и бутылки нашли в лесу в московском поселке Круги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, к устройству на скотч был прикреплен электродвигатель с батареей. Кустарный беспилотник заметили лесники.

Как утверждает Mash, кто-то с помощью устройства мог тестировать боевую нагрузку. Предположительно, беспилотник упал 16 марта во время массовой атаки БПЛА на Москву и Подмосковье.

До этого сообщалось, что момент уничтожения дрона в жилищном комплексе (ЖК) «Южная битца» в Ленинском городском округе Московской области попал на видео. На кадрах зафиксирована вспышка во дворах жилых домов.

Тогда обломки дрона угодили на строящийся многоэтажный дом, в котором пока никто не живет. В результате инцидента никто из граждан не пострадал, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.